Özbəkistanlı psixoloq-seksoloq Almira Saidova öz sahəsinin ən yaxşılarından oldu

Qərb ölkələrindən fərqli olaraq müsəlman ölkələrindəgənclərə cinsi tərbiyə aşılnmır. Bu səbəbdən də tez-tez gənc ailələrdə bu kimi problemlərlə rastlaşmaq olur. ikili münasibətlərdə hər hansı problemlə üzləşdikdə seksoloqa müraciət etmək lazımdır. Seksoloqlar kliniki psixoloqlardır. Cinsi həyata, cinsi davranışa aid olan pozuntularla məşğul olurlar. Qeyri- mütənasib cinsi həyat boşanmaların artımına səbəb olur.

Almira Saidova Özbəkistanın peşəkar seksoloqlarından biridir.

Özbəkistanın bir nömrəli psixoloq-seksoloqu Almira Saidova bütün qadağalara baxmayaraq, qadınların xoşbəxt olmaları, onların ailədə xoş münasibətlər qurmalarında əlindən gələnin ən yaxşısını edir. Minlərlə qadın məhz onun kursları sayəsində şəxsi həyatlarını dəyişərək, xoşbəxt həyat yaşamağa başlayıb.

O, çalışqanlığı və dərin bilikləri sayəsində qısa zamanda uğur qazanıb.

Almira Saidova, 17-18 Mart 2023-cü il tarixlərində Ritz Carlton oteldə baş tutan “Reputation Awards 2023” mükafatlandırma mərasimində “The Successful Sexologist of the Year” nominasiyasına layiq görülüb.

