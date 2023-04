​Əl işləri ilə xanımları valeh edən təcrübəli vizajist Bakıda mükafata layiq görüldü

Vizaj gözəllik sənayesindəki ən maraqlı və həyəcanlı peşələrdən biridir. Müştəriləri məmnun etmək, hər il dəyişən trendləri izləmək, qısa zamanda yeniliklərə ayaq uydurmaq yalnız peşəkar vizajistin işidir.

Bu sahənin peşəkarlarından biri də özbəkistanlı vizajist Saodat Valievadır.



Özbəkistanlı vizajist artıq 8 ildir ki, bu sahədə çalışır. Bu müddət ərzində o peşəkar komandası ilə 10.000-dən çox gəlini bəzəyib. Saodat xanım peşəsindən danışarkən vurğulayır ki, bu sahədəki ən böyük uğurunu xanımların gözlərindəki xoşbəxtlikdə görür. Öz peşəsini sevən Saodat Valievanın növbəti hədəfi öz davamçılarını hazırlamaq üçün öz məktəbini açmaqdır.

Saodat Valieva, 17-18 Mart 2023-cü il tarixlərində Ritz Carlton oteldə baş tutan “Reputation Awards 2023” mükafatlandırma mərasimində “The Professional MUA of the Year” nominasiyasına layiq görülüb.

