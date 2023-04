Britaniya Baş nazirinin müavini istefa verdi

Böyük Britaniya Baş nazirinin müavini və ədliyyə naziri Dominik Raab vəzifəsindən istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, iş yoldoşlarına qarşı zorakılıq (bullying) iddiaları ilə bağlı yayılan hesabatdan sonra bu addımı atıb.

“Mən istintaq tələb etdim və zorakılığa dair hər hansı bir dəlil olarsa, istefaya getməyi vəd etdim. Sözümü tutmağın vacib olduğunu düşünürəm. Ancaq bu istintaq təhlükəli presedent yaratdı. Bu, nazirlərə qarşı iddialı şikayətləri təşviq edəcək, hökumətiniz adından dəyişiklik edənlərə və nəticədə Britaniya xalqına çəkindirici təsir göstərəcək”, - deyə Raab bildirib.

Xatırladaq ki, bu ilin yanvar ayında 24 britaniyalı dövlət qulluqçusu Dominik Raabın bullinqi ilə əlaqəli iddia qaldırıblar. Onlar nazir müavininin tez-tez aqressiv, kobud olduğunu və özünü qeyri-peşəkar apardığını iddia ediblər. Onunla iclaslardan əvvəl fiziki cəhətdən özünü pis hiss edib ağlayanların da olduğu deyilib. Bəziləri isə nazir müavininin hətta işçilərdə intihar hissi oyatdığını bildiriblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.