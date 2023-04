“Ermənistanda təhlükəsizlik böhranı var - Nikol Paşinyan

"Ermənistan təhlükəsizlik baxımından böhran vəziyyətindədir.

Metbuat.az “Sputnik Armenia”ya istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan parlamentdə çıxışı zamanı bildirib.

"Ermənistanın təhlükəsizliyi ilə bağlı böhran vəziyyəti 2020-ci ildə deyil, ondan xeyli əvvəl yaranıb".

Paşinyan müxalifət üzvlərinə müraciət edərək onlardan hakimiyyət dövründə ehtiyatda olan hərbçilərə neçə dəfə hərbi təlim keçirdiklərini soruşub.

Məlub olub ki, həmin təlimlərin keçirilməməsi 2020-ci ildəki 44 günlük müharibəyə təsir edib.

