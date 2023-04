May ayı bürclərə nə vəd edir? - Kiminə pul, kiminə eşq, kiminə isə...

Artıq may ayının gəlişinə sayılı günlər qalıb. Bəs görəsən, bahar öz gəlişi ilə bürclərə nə vəd edir?

Qoç

Duyğularınızda keçmişdən qaynaqlanan bir mürəkkəblik yaşaya bilərsiniz. Müvəqqəti gündəlik gərginliyinizə çox əhəmiyyət verməyin, hisslərinizi şişirtməyin. Həyatda əldən verdiyiniz bəzi fürsətlər var ki onları geri qaytara bilərsiniz.

Platonik sevgiyə də hazır olun. Psixoloji mənada özünüzü çox güclü hiss edəcəyiniz bu ay sizi məşğul edəcək hadisələri də gündəmə gətirəcək. Uzun müddətdir gözlədiyiniz fürsətlər qarşınıza çıxacağından fəaliyyətiniz bu ay olduqca gərgin və aktiv olacaq. Başqalarının fikirləri sizi narahat etməsin.

Buğa

Ailənizə başınız qarşısa da, ətrafınıza biganə qalmayacaqsınız. Yeni insanlarla yaxşı münasibətlər saxlamaqdan məmnunluq duyacaqsınız. Ancaq yeniliyə başlamazdan əvvəl bir az gözləməlisiniz.

Ətrafdakıların təsiri altına düşmədən öz fikirlərinizə uyğun olaraq təcrübə qazana biləcəyiniz başlanğıclar və fürsətlərlə qarşılaşacaqsınız. Bu ərəfələrdə daxili tarazlığınızı qaydasında tutmalısınız. İş həyatında nəzakətli və politik davranmağın üstünlüklərini görəcəksiniz.

Ünsiyyətdə çox uğurlusunuz və ətrafınız üçün müsbət imic yaratmısınız. Haqsız rəftara qarşı ədalətli davranışınızla diqqət çəkəcəksiniz. Maraqlı mühitlərdə gəzməkdən həzz alacaq və rəngarəng həyata davam edəcəksiniz. Eşqlə maraqlansanız da, mühafizəkar münasibət nümayiş etdirəcəksiniz.

Əkizlər

Nə qədər çox qazansanız, özünüzü bir o qədər uğurlu hiss edə bilərsiniz. Keçmişdə yaşadığınız çətinliklərə görə, əsl təhlükəsizliyin pul qazanmaq və pula sahib olmaq olduğunu düşünə bilərsiniz. 2023-cü ilin may ayında eşq həyatınız və qarşılıqlı çəkiciliyiniz pik nöqtəyə çatacaq.

Münasibətinizdə misli görünməmiş heyrətamiz emosiyalar yaşayacaqsınız. Anonim əks cinsinizlə aranızda emosional qarışıqlıq yarana bilər. Dost qrupunuzu dəyişəcək və yeni mühitə daxil olacaqsınız.

Xərçəng

Münasibətlərinizə yeni üslub vermək istəyirsinizsə, tanışlıq və əməkdaşlıq üçün münasib dövrdür. Bu günlərdə siz öz emosiyalarınıza müraciət etməli və əhəmiyyət verdiyiniz duyğuların öhdəsindən gəlmək üçün bu fürsətlərdən istifadə etməlisiniz. May 2023-də münasibətlərinizi nəzərdən keçirməyin vaxtı gəlib çatıb. Sevdiyiniz insanlara qarşı hisslərinizi gizlədəcəksiniz. Çünki sınmaqdan qorxursunuz. Əgər mühüm qərar vernəyin vaxtı çatıbsa, tərəddüd etmədən addım atın.

Şir

Köhnə hisslərin geridə qaldığını düşünməyə başlayacaqsınız və bir çox keçmiş hadisələri filmlər kimi təsəvvür edəcəksiniz ki, bu da məntiqi və emosional çaşqınlıq yarada bilər. 2023-cü ilin may ayında yaradıcı ola biləcəyiniz bir mühitdə yer alacaqsınız. Məsuliyyət sizin üzərinizdə olacaq. Öz uğurlarınızı təkbaşına əldə etdikdə, çevrənizin lideri olmağa davam edəcəksiniz.

Məqsədlərinizə çatmaqda şüurlu davrandığınız üçün sizi xoş günlər gözləyir.

Qız



Boş işlər uğrunda lazımsız yerə cəsarətlənməyin. Əldə etdiyiniz şəxsi uğurlar sizi motivasiya etsə belə, gözlədiyinizi tam olaraq tapa bilməyəcəksiniz. 2023-cü ilin may ayında ani dəyişikliklərə qarşı diqqətli olmalı və bu tədbiri qaçırmamalısınız. Yorulmadan hərəkət etməlisiniz. Şəxslərarası münasibətlərdə çətinliklərlə qarşılaşmısınız. Bununla belə, razılaşmadığınız problemlərin həlli yollarını tapmaq lazım deyil.

Tərəzi

Rahatlığınızla ətrafınızdakı insanlara təsir edirsiniz. Zehni fəaliyyətinizi güclü şəkildə ortaya qoyursunuz. May ayında ətrafınız müdrikliyinizdən faydalanacaq. Xüsusilə maliyyə məsələlərində heç kimin ağlına gəlməyən sahələrdə böyük pullar qazana bilərsiniz. Həyat fəlsəfənizdə dəyişikliklər üçün ideyalarınız olacaq.

Əqrəb

Yeniliklərə gəlincə, sakit olmaq lazımdır. Bunun səbəbi, perspektivləriniz yavaşlaya və gecikə bilər. Onlar üçün çox narahat olmayın və diqqət mərkəzində saxladığınız və qərar verdiyiniz problemi ən qısa zamandahəll etməyə çalışın. Daha əvvəl düşünmədiyiniz problem sizi çaşdıra bilər. May ayında karyeranızda dəyişikliklərə hazır olmalısınız.

Uşaqları olanlar onlarınşad günlərinin şahidi olacaqlar.

Oxatan

Ailənizdəki böyüklər sizə dəstək olacaq. Qardaşlarlınızla əməkdaşlıq gözlənilir. Ailə münasibətlərində ötən aydan münaqişə yaranıb, aranızdakı fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmaq lazımdır. Əgər aranızda hələ də fikir ayrılığı varsa, bütün bunlara indi son qoyacaqsınız. Pulun gücünü anlayacaqsınız. Pul qazanmağa qətiyyətli münasibət sizə böyük uğurlar gətirəcək.

Oğlaq

İşləmək və ya uğur qazanmaq kimi maraqlarınıza yönələcəksiniz. Qarşılaşdığınız problemi həll etməkdə kimisə məcbur etməyin mənası yoxdur. Fikirlərinizi asanlıqla ifadə edin və sizin üçün uyğun olanı tapmaq üçün inandırma qabiliyyətinizi işə salın. Qarşı cinsə böyük təsir göstərdiyiniz aydasınız.

Köhnə dostlarınızla yenidən görüşə bilərsiniz. İncimiş dostlarınızdan bəziləri ilə barışacaqsınız. Özünüzü köhnə və yeni dostluqların birgə mövcud olduğu bir mühitdə tapacaqsınız.

May sizin üçün xoş hadisələrin başlanğıcıdır.

Dolça

Bir-birinizdən borc götürməkdən çəkinin. Oynaqlarınızda ağrılar ola bilər və bu səbəbdən stress keçirə bilərsiniz. Eqodan yalnız məqsədləriniz üçün istifadə edin. Dolça Bürcləri gələcəyi üçün may ayında daha çox işlər görəcək, yeni layihələr ortaya çıxaracaq. Qətiyyətli və iddialı təbiətiniz sizi aqressiv edə bilər. İnsanları əzməmək üçün enerjinizi məntiqlə istifadə etməlisiniz.

Balıqlar

Qeyri-adi dəyişikliklərə hazır olun. May ayında baş verən qəfil hadisələrə müsbət reaksiya vermək münasibətlərin pozulmasına da səbəb ola bilər. Enerjinizi idarə edərək, təfərrüatlara məhəl qoymayacaqsınız. Ünsiyyət və hədəflər baxımından böyük uğur dövrünə qədəm qoyursunuz. Fikirləşdiyiniz kəşfləri asanlıqla həyata keçirəcəksiniz. Siz maneələri tez keçə bilərsiniz.

