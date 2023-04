Azərbaycanda partiya sədri HƏBS EDİLDİ - FOTO

Azərbaycan Yüksəliş Partiyasının sədri Anar Əsədli həbs edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qafqazinfo”nun əldə etdiyi məlumata görə, o ayrı-ayrı şəxslərin külli miqdarda pul vəsaitini dələduzluq yolu ilə ələ keçirməkdə təqsirləndirilir.

Anar Əsədliyə qarşı Cinayət Məcəllisinin 178-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Barəsində məhkəmə qərarı ilə 2 ay 23 gün müddətə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Cinayət işi üzrə istintaq hərəkətləri davam etdirilir.

Qeyd edək ki, A.Əsədli ötən günlərdə Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinə çağırılaraq dindirilmişdi.

