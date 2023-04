Güclü külək Salyanda internetin verilişində problemlər yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün axşam saatlarında yağışla müşahidə olunan güclü külək nəticəsində şəhərin bir hissəsi daxil olmaqla, rayonun Aşağı Kürkənd və Qalalı kəndlərində internetin verilişində fasilələr yaranıb.

Hazırda texniki problemin aradan qaldırılması istiqamətində işlər davam etdirilir.

