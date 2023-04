Azərbaycan Preymer Liqasının 31-ci turunda lider “Qarabağ” doğma meydanda “Zirə” ilə qarşılaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 4 qolun vurulduğu matç 2-2 hesabı bərabərliklə başa çatıb.

Azərbaycan Premyer Liqası

31-ci tur

21 aprel

“Qarabağ” – “Zirə” 2:2

Qol: Marko Yankoviç, 54. Ramil Şeydayev, 59 – Hamidu Keyta, 62. Vladislav Kulaç, 65.

