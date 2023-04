Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bayram namazından sonra jurnalistlərə şokolad paylayıb.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, Ərdoğan jurnalistlərdəb birinə "Qız, gəl, bunu heç yerdə tapa bilməzsən. Bax bu tünd, bu da südlü" deməsi gündəm olub.Qeyd edək ki, Türkiyə Prezidenti bu gün İstanbuldakı Ayasofya məscidində bayram namazı qılıb.

