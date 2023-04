“Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov oğlu Musa Qurbanlının İtaliyanın “Torino” klubuna transfer olunacağı ilə bağlı xəbərlərə münasibət bildirib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, o, yayılan xəbəri təkzib edib.

“Musa Qurbanlının “Torino”ya keçidi ilə bağlı yayılan xəbərlər həqiqəti əks etdirmir”, - deyə Q.Qurbanov bildirib.

Qeyd edək ki, “Qarabağ”ın hücumçusu Musa Qurbanlı cari mövsümdə vurduğu 20 qolla çempionatın bombardiridir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.