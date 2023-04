Azərbaycanda aprelin 25-də hava kəskin dəyişəcək.

Metbuat xəbər verir ki, Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında güclü külək müşahidə olunacaq.

Gündüz saatlarında havanın temperaturu 20 dərəcəyə çatsa da, eyni zamanda güclü külək olacaq. Küləyin xüsusi ilə günorta saatlarında güclənəcəyi proqnozlaşdırılır.

Gecə isə havanın temperaturunun 14 dərəcə olacağı gözlənilir.

