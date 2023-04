İrəvanın Respublika meydanında qondarma “erməni soyqırımı” ilə bağlı yürüş keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qondarma “anım” mərasimində ermənilər Türkiyə və Azərbaycanın bayrağını növbəti dəfə yandırıblar.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.