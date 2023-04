Sərhəddə mühüm hadisə: “Bu hələ jurnaldır, film təzə başlayır”

“Bu gün “Böyük Ermənistan” ideyasının əbədi dəfn edildiyi gündür”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Laçın-Xankəndi yolunun başlanğıcında sərhəd-buraxılış məntəqəmizin qurulmasını şərh edən hərbi ekspert Ədalət Verdiyev deyib.

Ekspert bunun digər mühüm problemlərin həlli baxımından başlanğıc olduğunu bildirib:

"Sözüm rus kontingentin komandanlığına və onların kuryerlik etdiyi erməni silahlılarına aiddir: sərhəd- keçid məntəqəsinin qurulmasını, qeyri-qanuni fəaliyyətlərinizə adekvat cavab tədbirlərinin başlanğıcı kimi qəbul edin. Bu, hələ jurnaldır, film təzə başlayır”.

