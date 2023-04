Bu türk dövləti 4 günlük iş həftəsinə keçdi

Qazaxıstan 4 günlük iş həftəsinə keçir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkə parlamenti qanun qəbul edib. 4 günlük iş həftəsinə keçidi nəzərdə tutan qanun iyul ayından tətbiq edilməyə başlayacaq. Bununla bağlı Əmək Məcəlləsinə də müvafiq dəyişiklik edilib. Qanuna görə, zəruri hallarda müəssisələr 4 günlük iş həftəsi tətbiq edə bilər.

İstər 4, istərsə də 5 günlük iş həftəsində bazar istirahət günü hesab olunur. 4 günlük iş həftəsində digər istirahət günləri kollektiv müqavilə ilə müəyyən edilir.

Yeni qanun istehsalın dayandırılması mümkün olmayan müəssisələrə şamil edilmir.



