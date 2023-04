Bu bürclər üçün yeni dövr başlayır - Xoş xəbər eşidəcəklər

Bu bürclər altında doğulan qadınlar həyatlarını yaxşılaşdıra biləcəklər.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, astroloqlar gələn həftə - aprelin 24-dən aprelin 30-na kimi nümayəndələri xüsusilə uğurlu olacaq Bürcün əlamətlərini açıqlayıblar.

Buğa qadınları düzgün yanaşma ilə planlarını uğurla həyata keçirə biləcəklər. Bu dövrdə onlar xüsusilə güclü olacaqlar və buna görə də bu bürcün nümayəndələri asanlıqla öz nüfuzlarını artıra, işdə və şəxsi həyatlarında uğur qazanacaqlar. Və bunun üçün aqressiya göstərmək lazım deyil.

Şir bürcü qadınları üçün həyatda yaxşı bir dövr başlayır. Xüsusilə indi yeni şeylərə qərq olmaq, inamla və sakitcə gələcək uğurları üçün möhkəm zəmin yaratmaq onlar üçün yaxşı olacaq. Həmçinin, ulduzlar Şirlərə aprelin sonunda uğurlu tanışlıq vəd edir.

Aprel ayının sonu Tərəzi qadınları üçün özünü həyata keçirmək, şəbəkə qurmaq və yaradıcılıqla məşğul olmaq üçün əlverişli zamandır. Göstərilən dövrdə Venera itirilmiş gücün bir hissəsini onlara qaytarmalıdır, növbəti yeddi gün karyera və işdə asan olacaq.

