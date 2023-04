Ukrayna hərbçiləri Baxmutun mərkəzindən çəkilib. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baxmutdakı əsgərləri dəmiryolunun qərbində yeni mövqelər tuturlar.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu barədə Bild nəşri məlumat yayıb.

Jurnalist Yulian Repke yazır ki, ukraynalı müdafiəçilər dəmiryol relslərindən qərbə çəkiliblər və Rusiya qüvvələrinin Baxmutun qərb sərhədlərinə çatmasına təxminən 2 km qalıb.

