Bu gün Güney Azərbaycanın “Traktor” futbol klubunun azarkeşləri Güney Azərbaycan qadınlarına dəstək üçün “Azərbaycan qızları, göylərin ulduzları” deyərək hayqırıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda video “Azad İran” teleqram kanalında yayımlanıb.

