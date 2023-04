“Rusiya Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşmasında vasitəçilik rolunu davam etdirir, amma vəziyyət sadə deyil, əlavə səylər tələb olunur”.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

O, həmçinin qeyd edib ki, tərəflər üçtərəfli sazişlərin bütün müddəalarına alternativ olmadığını başa düşməlidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.