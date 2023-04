Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu ABŞ Prezidenti Cozef Baydenin qondarma “erməni soyqırımı” iddialarına cavab verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Çavuşoğlu tviterdə yazıb.

O bildirib ki, siyasi şarlatanlar yenidən səhnəyə çıxıb:

“Siyasi bəyanatlarla tarixi yenidən yazmaq olmaz. Türk xalqına tarix dərsi vermək heç kəsin həddinə deyil”, - o deyib.

Qeyd edək ki, Bayden daha əvvəl 1915-ci il hadisələrini “soyqırımı” kimi qiymətləndirmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.