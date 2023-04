Bakıda yataqxanada baş verən söndürüldü - YENİLƏNİB

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) "112" qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, İ.Zülalov küçəsində beşmərtəbəli yataqxana binasında yanğınla bağlı məlumat daxil olub. Yanğın beşinci mərtəbədəki mənzildə başlayıb.

FHN-dən Metbuat.az-a bildirilib ki, baş vermiş yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

21:35

Bakının Yasamal rayonunda yanğın başlayıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsində qeydə alınıb.

Azərbaycan Dillər Universitetinin yataqxanasında yanğın başlayıb.

Əraziyə FHN-nin DYMX-nin əməkdaşları cəlb edilib.

