Qusarda kişi ikinci mərtəbədən yıxılaraq ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Əhmədov Məhəmməd Coğrafəddin oğlu Qiyasov Rəmixan İlyas oğluna məxsus Qusar rayonunun İmamqulukənd kəndində yerləşən evin ikinci mərtəbəsindəki pəncərəsindən yerə yıxılaraq aldığı xəsarətlərdən ölüb.

Faktla əlaqədar Qusar rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

