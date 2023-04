Biləsuvarda baş vermiş partlayış nəticəsində bir nəfər ölüb

Biləsuvar rayonunda baş vermiş partlayış hadisəsi nəticəsində aparılmış axtarış-xilasetmə işləri nəticəsində 1988-ci il təvəllüdlü Günay Əliyevanın meyiti dağıntılar altından aşkar edilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Biləsuvar Rayon Prokurorluğundan məlumat verilib.

Bundan əvvəl Günay Əliyevanın iki övladı yaralı halda xilas edilərək xəstəxanaya yerləşdirilib. Hazırda onların müalicəsi davam edir.

Beləliklə də faktla bağlı Biləsuvar Rayon Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 314.2-ci (ağır nəticələrə səbəb olan səhlənkarlıq) maddəsi ilə başlanmış cinayət işinin ibtidai istintaqı davam etdirilir.

