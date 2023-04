Hürjet ilk uçuşunu həyata keçirdi

Türk Aerokosmik Sənayesi (TUSAŞ) tərəfindən yerli və milli imkanlarla inkişaf etdirilən Türkiyənin ilk reaktiv mühərrikli təlim və yüngül hücum təyyarəsi Hürjet ilk uçuşunu həyata keçirib.

Metbuat.az DHA-ya istinadən xəbər verir ki, test uçuşu uğurlu alınıb. Məlumata görə, tək mühərrikli Hürjet tandem kokpiti və müasir avionik dəsti ilə üstün performansa malikdir. Bildirilir ki, Hürjet Hərbi Hava Qüvvələri Komandanlığının inventarında olan T-38 və akrobatika nümayişlərində istifadə edilən F-5 təyyarələrini əvəz edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.