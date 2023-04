“Ekspres Keno” həvəskarlarına şad xəbər

Ölkənin qanuni və yeganə lotereya təşkilatçısı “Azərlotereya” ASC şans oyunları həvəskarlarını sevindirməyə davam edir.İndi “Ekspress Keno” oyununda daha çox şans, daha çox uduş imkanı var.

Uduş cədvəlində müxtəlif kateqoriyalar üzrə uduşlar əlavə edilib və üstəlik məbləğlər də artırılıb. Belə ki, 20 000 manat 50 000, 2000 manat 2500, 500 manat 700 oldu. Çarpansız oyun üçün ayrılmış yüksək uduşun maksimum məbləği isə 100 000 manatdır.

Yalnız “Misli” məntəqələri və Misli.az saytında oynanılan “Ekspres Keno”da hər 5 dəqiqədən bir 1 000 000 manat qazanmaq şansı var. Oyun qaydalarına əsasən iştirakçılar mümkün 80 nömrədən maksimum 10-nu seçməli və nə qədər ödəniş edəcəklərinə qərar verməlidirlər.

“Ekspres Keno” oyununda iştirak etmək üçün minimum ödəniş 1 manat və biletin maksimum qiyməti 1 000 manat olaraq müəyyənləşdirilib.Çarpan Bonus oyununda iştirak halında və 10X təyin olunduğu halda hər hansı bir tiraj üçün yüksək mükafatların maksimum dəyəri 1 000 000 manatdır.

