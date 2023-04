Türkiyə Superliqasının 31-ci turunda “Fənərbaxça” evdə “İstanbulspor”la üz-üzə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 6 qolun vurulduğu oyunda qalib müəyyənləşməyib - 3:3.

"Fənərbaxça" – "İstanbulspor" - 3:3



Qol: A.Güler, 25; 51. J.Pedro, 71 – Ethemi, 57-pen; 66. Eze, 90+6

Hazırda "Qalatasaray” 70 xalla turnir cədvəlinin vahid lideridir. “Fənərbaxça” 64 xalla ikinci, “Beşiktaş” 62 xalla üçüncü pillədə qərarlaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.