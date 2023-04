Bayden yenidən namizəd olacaq

ABŞ prezidenti Co Bayden 2024-cü ildə keçiriləcək prezident seçkilərində yenidən namizəd olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bayden özü açıqlama verib. O bildirib ki, vitse-prezident Kamala Harrislə birlikdə yenidən namizədliyini irəli sürüb.

“Hər nəslin demokratiya üçün ayağa qalxmalı olduğu an var. Azadlıqlarını müdafiə etmək. İnanıram ki, bu bizimdir. Buna görə də mən ABŞ prezidenti vəzifəsinə yenidən seçilmək üçün namizədliyimi irəli sürürəm. Bizə qoşulun. Gəlin bu işi bitirək” - Bayden sosial media hesabında yazıb.

