Azərbaycanla Ermənistan sərhədində - Laçın dəhlizinin girişində yaradılan sərhəd-buraxılış məntəqəsinin qarşısında yeni məlumatverici lövhə quraşdırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, lövhədə sərhədi keçən şəxslərin Azərbaycan Respublikasının suveren ərazilərinə daxil olması qeyd edilib.

Məlumat həmçinin ingilis və rus dillərində də əks olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.