Xəbər verdiyimiz kimi, Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında deputat Vahid Əhmədovun bloqer Mehman Hüseynova müsahibəsində səsləndirdiyi fikirlərə görə intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsi təklif edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmkarları deputatı ölkədə aparılan sosial-iqtisadi islahatlara kölgə salmaqda ittiham ediblər.

Həmçinin oxuya bilərsiniz: Vahid Əhmədovun bu sözlərinə deputatlar etiraz edir - VİDEO

Real tv-yə istinadən Vahid Əhmədovu tənqid edən deputatların çıxışını təqdim edirik:

