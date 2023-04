Mayda 10 gün iş olmayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, qeyri-iş günlərinin sayı Əmək Məcəlləsinə və Nazirlər Kabinetinin Qərarına əsasən müəyyənləşib.

Belə ki, gələn ay 9 May Qələbə Günü, 28 May isə Müstəqillik Günüdür.

2023-сü ildə mayın 28-i bazar gününə təsadüf etdiyindən beşgünlük iş həftəsində 29 may da istirahət günüdür.

Beləliklə mayda şənbə və bazar günləri də daxil olmaqla 10 gün qeyri-iş günü olacaq.

