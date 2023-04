İQ səviyyəsi ən yüksək olan 5 BÜRC

Bürclər insan xarakterində mənfi və müsbət bir sıra xüsusiyyətlərə səbəb ola bilir.

Buna görə hansı zodyak ünsürü olmağınız həm də sizin İQ səviyyənizə təsir göstərir.

Metbuat.az referans.az-a istinadən astroloqların araşdırmalarına əsasən yüksək İQ səviyyəsinə malik olan bürcləri təqdim edir:

Dolça

Dolçalar demək olar ki, hər şeyi intellektual zəkaları vasitəsilə süzgəcdən keçirməyə meyllidirlər. Onlar özlərini çətin vəziyyətdən asanlıqla uzaqlaşa bilirlər. Bu da problemin həllini asanlaşdırır. Dolçalar balanslı, yaradıcı və soyuqqanlı davranışları ilə tanınırlar.

Dolçalar geniş fikirlidirlər və özlərindən başqa mənbələrdən gələn fikir və anlayışları qəbul edirlər. Əslində, onlar alternativ axtarışındadır.

Qız

Qız bürcləri hər cür şeylərlə maraqlanır, hətta bu digərləri üçün maraqsız olsa belə…

Həlli çətin olan məsələni asanlaşdırmağı sevirlər. Hər nə qədər öyünməyi sevməsələr də onların öhdəsindən gələ bilmədikləri problem yoxdur.

Oğlaq

Oğlaqların ağıllı qərarlar vermələrinə kömək edən çox metodik, dəqiq və yüksək strukturlaşdırılmış düşüncə tərzi var.

Onlar daima alternativ strategiyaları nəzərdən keçirir, baş verə biləcək bütün nəticələri nəzərə alırlar.

Oğlaqlar çox ağıllı olurlar və beyinlərini yaxşı istifadə etmək qabiliyyətinə malikdirlər. Onlar müxtəlif fənlər üzrə ömürlük tələbələrdir. Oğlaqlar təslim olmurlar. Səhv edəndə ondan dərs alır və yola davam edirlər.

Əqrəb

Əqrəbi zehni gücünə və qavrayış zəkasına görə aldatmaq demək olar ki, mümkün deyil. Onlar qavrayışlı düşünmə qabiliyyətinə və güclü hissiyata malikdirlər.

Əqrəblər təkcə hiss orqanlarından çoxlu məlumat əldə etmirlər, həm də ondan çox tez istifadə edə bilirlər. Əqrəblər digər insanların qaçırdığı məqamı görə bilirlər.

Əkizlər

Əkizlər bürcünün söhbətinə qulaq asmaq kifayət edir ki, onların dahiliyini anlaya biləsiniz.

Onlar bürcün ən sürətli düşünən nümayəndələridir. Məlumat əldə etmək və yaymaq üçün xüsusi istedada malikdirlər. Çox vaxt onların tam inkişaf etmiş yumor hissi olur. Bu da dahiliyin başqa bir əlamətidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.