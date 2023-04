Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Məmmədova təşəkkürnamə təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rəşad Məmmədov “Twitter“ hesabında paylaşım edib.

“Cənab Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığına verdiyi önəm və töhfə bizim üçün çox dəyərlidir”, - deyə səfir bildirib.

