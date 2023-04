Ermənistanla sərhəddə, Laçın-Xankəndi yolunun başlanğıcında nəzarət-buraxılış məntəqəsində Azərbaycan dövlət bayrağının qaldırılması mərasimi olub.

Metbuat.az bayrağın qaldırılma mərasiminin videosunu təqdim edir:

