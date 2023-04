İspaniya La Liqasında 31-ci turunda “Real Madrid" “Jirona”nın qonağı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, matç meydan sahiblərinin qələbəsi ilə başa çatıb - 4:2.

Madridlilərin qollarına Vinisius Junior və Lukas Vaskes imza atıblar. Kataloniya klubunun bütün qollarını isə Tati Kastelyanos vurub. O, XXI əsrdə La Liqa matçında “Real”a 4 top vuran ilk futbolçu kimi tarixə düşüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.