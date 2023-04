Kür çayında suyun səviyyəsi artıb.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, hazırda Kür çayında suyun səviyyəsi 373 sm-dir.

Qeyd olunub ki, dünənki müşahidə ilə müqayisədə Kür suyunun səviyyəsində 36 sm artım müşahidə olunur.

