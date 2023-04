​Türkiyədə sağlıq sektorunun ən yaxşılarından - Dent 360 International

Sağlamlıq turizmi son illərdə dünyada ön plana çıxan önəmli sektorlardan biridir. Bu sahənin inkişafı ölkə və dünya iqtisadiyyatının inkişafına təkan verir. Artıq dünyanın hər yerində insanlar sağlamlıq problemləri ilə bağlı ən yaxşısını istəyirlər.

Dent 360 International sağlıq turizmi sahəsində Türkiyənin ən yaxşılarındandır.



Fəaliyyətində implant dəstəkli protezlərə üstünlük verən Dent 360 International smile dizayn, laminat, sirkonium, keramik örtüklərin keyfiyyət və estetik harmoniyası ilə ölkə miqyasında adından söz etdirməyi bacarıb.

Tibb inkişaf etdikcə ağız boşluğu, dişlərin strukturu, xəstəlikləri və müalicəsi ilə məşğul olan peşəkar həkimlərə ehtiyac duyulur. Dent 360 International Türkiyədə bu sahənin liderlərindəndir.

Əməkdaşları milli və beynəlxalq konfranslara qatılaraq təkmilləşən klinika, Avropa və dünya standartlarına cavab verən müasir avadanlıqlarla təchiz edilib. Stomatoloji klinika olaraq, Dent360 həm terapevtik, həm də estetik xidmətlərin geniş spektrini təklif edir.

“Dent360” pasiyentlərə yalnız təbəssüm deyil, eyni zamanda müasir və rahat müalicə mühiti təqdim edir.

"Xəstə məmnuniyyəti" prinsipinə əsaslanan klinika, İstanbulda yerləşir və diş sağlamlığı ilə bağlı 97 nəfərdən ibarət peşəkar heyətilə yerli və xarici vətəndaşlara xidmət göstərir.

