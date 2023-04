Erməni deputat Paşinyanı devirməyin üsulunu göstərdi

“Nikol Paşinyanı devirmək üçün üsyançı hərəkat lazımdır, bu, böyük ictimai təzyiq tələb edir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, müxalifətçi deputat Armenuhi Kyureqyan belə açıqlama verib. O bildirib ki, Nikol Paşinyanı devirməyin 3 yolu var.

“Ya istefa verməlidir, ya şura ona etimadsızlıq göstərməlidir ki, biz bunu istisna edirik, ya da geniş ictimai təzyiq nəticəsində vəzifədən uzaqlaşdırılmalıdır. İctimai təzyiq nəticəsində vəzifədən uzaqlaşdırılması indiyə qədər iki dəfə işləməyib. Lakin bu o demək deyil ki, biz geri çəkiləcəyik. İki dəfə olmadı, üçüncü dəfə cəhd edəcəyik. İşə yarayana qədər çalışacağıq” - deputat Armenuhi Kyureqyan deyib.

