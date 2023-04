Baydenin yenidən seçilmək barədə düşünməsi ağlasığmazdır - Tramp

“Belə qorxunc və uğursuz prezidentlik dövründə Baydenin yenidən seçilmək barədə düşünməsi ağlasığmazdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-ın keçmiş prezidenti Donald Tramp, hazırkı prezident Co Baydenin namizədliyini irəli sürməsi barədə danışarkən belə deyib. O bildirib ki, Bayden ABŞ tarixinin ən uğursuz prezidentlərindən biridir.

"ABŞ tarixinin ən pis beş prezidentini götürsəniz və onları bir yerə toplasanız belə, onlar Co Baydenin bir neçə ildir millətimizə vurduğu zərər qədər zərər vurmayıblar” - Tramp deyib.

