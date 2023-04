"Sabah" komandası futbolçusu Tiemoko Fofana ilə yollarını ayırıb.

Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Fil Dişi Sahilindən olan hücumçu ilə müqavilə qarşılıqlı razılıq əsasında ləğv edilib.

24 yaşlı afrikalı forvard 2021-ci ilin yanvarından paytaxt təmsilçisinin formasını geyinirdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.