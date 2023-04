Çin Xalq Respublikasının sədri Si Cinpin ilə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ÇİN KİV-i məlumat yayıb.

Liderlər Ukraynadakı durumu müzakirə ediblər.

