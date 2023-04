Bu bürclərin inanılmaz şansları olacaq - Həftənin maliyyə ulduz falı

Bu həftə bütün bürclərin nümayəndələrini gəlirdə minimal artım və biznesdə şübhəli uğur gözləyir.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bəzi daha yaxşı xəbərlər də olacaq.

Qoç

Astroloji proqnoza görə, Qoçun gəliri artırmaq üçün sərfəli imkanlar kəşf etmək şansı böyükdür, lakin hələlik onları həyata keçirmək üçün aktiv tədbirlər görülməməlidir.

Bunun əvəzinə yeni bir şey öyrənmək və yaxın gələcək üçün planlar qurmaq tövsiyə olunur. Hazırda risk etməyə dəyməz. Merkuri ilə bağlı problemlərə baxmayaraq, astroloqlar ilkin ehtiyaclara qənaət etməyi məsləhət görmürlər, lakin lazımsız şeylərə pul xərcləmək və ya artıq ödəniş etmək də tövsiyə edilmir.

Buğa

Astroloji proqnoza görə, Buğa bürcünün bu həftəki xərcləri onlara fiziki rahatlıq, yeni təcrübələr və yaxşı əhval-ruhiyyə gətirməlidir. Amma pul xərcləyərkən diqqətli olmağı da unutmamalısınız. İşdə və biznesdə Buğanın çıxış yolu tapa biləcəyi problemli vəziyyətlər mümkündür, lakin bu, vaxt aparacaq. Venera hələ də Əkizlər bürcündə olduğu üçün, Buğanın problemləri həll etmək üçün kifayət qədər gücü və enerjisi olmaya bilər. Aprelin 30-na kimi maddi qayğılar, problemlər mümkündür, lakin onların həlli hələ də tapılmayıb.

Əkizlər

Astroloji proqnoza görə, Əkizlərin yeni xərcləri ola bilər, lakin təlaşa düşməyin: bu maliyyə çətinlikləri müvəqqəti xarakter daşıyacaq və ciddi nəticələr verməyəcək. Kainat Əkizlərə bu vəziyyətdən çıxış yolu tapmağa kömək edəcək. Köhnə halların görünüşü də mümkündür, ancaq problemləri həll etmək üçün yeni yollar axtara bilərsiniz. Bununla belə, yeni gəlir mənbələrinin axtarışını sonraya təxirə salmaq daha yaxşıdır.

Xərçəng

Astroloji proqnoza görə, Xərçənglər maddi həyatlarında kəskin dəyişikliklə üzləşə bilərlər. Bununla belə, nəticə şansdan asılı olacaq, buna görə də qorxmayın və taleyinizdən şikayətlənməyin. Həftənin sonunda şəxsi plan və istəklərinizə diqqət yetirmək vacibdir, çünki onları həyata keçirməyə başlamaq vaxtıdır. Bu həftə part-time iş üçün sərfəli fürsətlər təqdim edəcək, lakin Veneranın bürc dairəsində zəif mövqeyinə görə biznesə çox enerji sərf etməməyə diqqətli olmalısınız.

Şir

Astroloqlar Şirlərə vacib seçim qarşısında qaldıqları təqdirdə qətiyyətli və tez hərəkət etməyi məsləhət görürlər. Fürsət gözləməyə və hər şeyi sonraya təxirə salmağa öyrəşmiş insanlar çıxılmaz vəziyyətdə qala bilərlər. Ancaq bu həftə pulu yalnız ailə ehtiyaclarına və ev üçün lazım olan əşyaların alınmasına yatırmaq daha yaxşıdır. Dövr sərvət cəlb etmək üçün əlverişlidir,

Qız

Bu həftə uğur əldə etmək üçün Qız bürcləri öz ətalətlərini aşmalı və daha çox məsuliyyət və zəhmətlə planlarını irəliyə aparmalıdırlar. Bununla belə, planetlərin zəif mövqeyinə baxmayaraq, onlar üçün ən uğurlu gəlir növü hobbi və ya hobbi ilə əlaqəli iş ola bilər. Əgər gördükləri işdən həzz alırlarsa, nəticə əla olacaq. Ancaq bunun üçün onlara əzm və özlərinə inam lazımdır. Pul şansı bu bürcün enerjili və optimist insanlarının tərəfində olacaq.

Tərəzi

Çətin iş və maliyyə məsələlərinin həlli prosesində Tərəzi qiymətli həyat təcrübəsi və müdriklik əldə edə bilər ki, bu da gələcəkdə uğur əldə etmək üçün mühüm meyar olacaq. Bu həftə uğur işdə və maliyyədə sabitlik və sabitliyə nail olmaq olacaq. Bu müddət üçün pul qoymayın və ya kredit götürməyin. Gəlir Tərəzi bürcünün həmkarları və müştəriləri ilə münasibətdə sadiq, diplomatik və çevik olmaq qabiliyyətindən asılı olacaq.

Əqrəb

Əqrəblərin komanda işinə böyük diqqət yetirmələri tövsiyə olunur. Razılığa gəlməyə çalışmaq və digər insanların fikirlərini dinləmək gələcəkdə əhəmiyyətli maddi fayda gətirər və indiki sabitliyi təmin edə bilər. Astroloqların fikrincə, başqalarının fikirlərini dinləmək və nəzərə almaq vacibdir. Hüquqi yardıma ehtiyacınız varsa, ən ucuz variantları axtarmaqdansa, etibarlı mütəxəssislərə müraciət etmək daha yaxşıdır, çünki bu halda xəsis iki dəfə ödəyir.

Oxatan

Bu həftə Oxatanlar başqalarına çox əhəmiyyət verməməli, məhdud ola biləcək öz ehtiyaclarını və güclərini dərk etməlidirlər. Səylərini qiymətləndirməyənlərə kömək etməkdən çəkinmək daha yaxşıdır. Venera və Marsın zəifliyinin faydalı təsiri ünsiyyətlə bağlı iş üçün faydalı olan təkəbbür və özündənrazılığın olmamasıdır. Oxatanlar öz həqiqi çağırışlarını kəşf edə və maliyyə dünyası ilə əlaqə saxlaya bilərlər ki, bu da yeni gəlir mənbələrinə səbəb ola bilər. Bununla belə, nəticələrin tez gəlməyəcəyini xatırlamaq lazımdır.

Oğlaq

Həftənin əvvəlində maliyyə sabitliyi naminə bəzi şəxsi rahatlığınızı qurban verməli ola bilərsiniz. İndi borcun bağlanmasına diqqət yetirmək üçün mükəmməl vaxtdır. Özünüzü və ehtiyaclarınızı unutmamaq vacibdir və lazım olduqda bir az dincələ bilərsiniz.

Dolça

Aprelin 30-na qədər olan dövrdə Dolçalar çətin qərarlar qəbul etməli və ola bilsin ki, yeni maddi öhdəliklər götürməli olacaqlar. Gözlənilməz xərcləri istisna etməyin. Pul şansını cəlb etmək üçün astroloqlar pula daha yaxın olmağı, uğurlu və nüfuzlu insanlarla ünsiyyət qurmağı məsləhət görürlər. Onlar yeni gəlir mənbələrinə yol açmağa kömək edə bilərlər. Bununla belə, balans və öz rifahınız üçün qayğı haqqında unutmayın.

Balıq

Balıqlar Veneranın zəifliyi səbəbindən həftə ərzində çətinliklərlə üzləşəcəklər. Bürclər həm gəlirlərin kəskin artması, həm də ciddi itkilər ehtimalını proqnozlaşdırır. Ancaq yeni şərtlərə uyğunlaşmaq üçün kifayət qədər vaxt olmayacaq. Buna görə də Balıqlar cəld və qətiyyətli hərəkət etməli olacaqlar, lakin riskə getməyəcəklər. Bəzən heç seçim etməmək daha yaxşıdır. Bu dövrdə kollektiv qərarlar və qrupda aktiv iş mühüm rol oynayacaq.

