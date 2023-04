Dünən gecə saatlarına Dərnəgüldə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Kamaz" markalı yük maşını idarəetməni itirərək qəza törədib. Nəticədə yolda olan bir neçə maşına ciddi ziyan dəyib.

Ölən və yaralanan barədə məlumat yoxdur.

