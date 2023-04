Azərbaycan Cümhuriyyətinin generalı İbrahim ağa Vəkilovun nəvəsi, polkovnik Qalib bəy Vəkilovun qızı, professor Leyla Vəkilova dünən dünyasını dəyişib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə onun yaxınları məlumat verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.