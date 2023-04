Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla Bakıda səfərdə olan Avropa və xarici işlər naziri Ketrin Kolonna arasında görüş başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, C.Bayramov həmkarını Xarici İşlər Nazirliyinin binası önündə qarşılayıb.

Hazırda tərəflər arasında təkbətək görüş keçirilir.

Qeyd edək ki, K.Kolonna Azərbaycanda səfərdədir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.