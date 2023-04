Bakıda 13 milyon manata torpaq sahəsi satılır.

Metbuat.az Ölkə.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumat elan saytlarından birində yerləşdirilib.

Ofis, klinika və ya yaşayış binası və s. obyektlər tikmək istəyənlərə 12 750 000 AZN-ə təklif olunan 170 sotluq torpaq sahəsi paytaxtın Səbail rayonunda yerləşir.

Sövdigar Abdullayev küçəsində yerləşən torpaq sahəsi Mill Məclisin yaxınlığındadır.

1 sotu 750 min manata təklif olunan ərazinin bölünərək satılmayacağı bildirilib.

