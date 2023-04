Türkiyədə polis qumar oynayan şübhəliləri cinayət başında yaxalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, evə basqın edən polis, aralarında qadının da olduğunu bir neçə nəfəri saxlayıb. Polis qumar zamanı oynanılan evdə 10 min lirə pul ələ keçirib. Məlum olub ki, 6 nəfər evi qumarxanaya çevirib. Qumar oynayanların “İçəridə nə edirdindiniz?” sualına cavabı maraqla qarşılanıb. Şübhəlilərin “Toy edirdik” deyə cavab verməsi diqqət çəkib.

Qadının cavabı sosial mediada trend olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.