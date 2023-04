Azərbaycanlı sürücünün dedikləri Türkiyənin sosial media seqmentlərində gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sürücü Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğana olan rəğbətindən bəhs edib. O bildirib ki, səsvermə hüququ olsaydı Ərdoğana səs verərdi.

