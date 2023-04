Zaxarova: “Ermənistan və Azərbaycan XİN rəhbərlərinin görüşü barədə razılıq əldə olunub”

“Ermənistan və Azərbaycan xarici işlər nazirlərinin Moskvada görüşünün keçirilməsi ilə bağlı razılıq əldə olunub”. Metbuat.az xəbər verir ki, bunu həftəlik brifinqdə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova deyib. “Belə bir görüşlə bağlı razılıq əldə olunub. Konkret tarix barədə daha sonra açıqlama veriləcək”, - deyə Zaxarova qeyd edib.

