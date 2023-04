Fransanın Avropa və xarici işlər naziri Ketrin Kolonna Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ketrin Kolonna “Əbədi məşəl” abidəsinin önünə əklil qoyub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.