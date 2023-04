Ermənistanla sərhəddə, Həkəri körpüsündə qurulan sərhəd-keçid məntəqəsinə artıq passport yoxlanış köşkü yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntü sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Qeyd edək ki, gömrükçülərin sözügedən ərazidə xidmətə başlaması ilə bağlı hələlik rəsmi açıqlama verilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.