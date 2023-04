Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva görkəmli oftalmoloq-alim Zərifə Əliyeva ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Bu gün Zərifə Əliyevanın anadan olmasının 100 illiyi tamam olur. Bu xeyirxah, mehriban, səmimi İnsanı tanıyan hər kəs kimi, mən də onun nurlu simasını yaddaşımda qoruyub saxlayıram!"

